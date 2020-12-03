Kovid-19 salgını Bulgaristan’daki seçimlerin ertelenmesini gündeme getirdi

SOFYA (AA) - Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede, Mart 2021'de yapılması planlanan seçimlerin iki ay ertelenmesi gündeme getirildi.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Sözcüsü Tanya Tzaneva, basına yaptığı açıklamada, salgının yayılmasında bir düzelme kaydedilmemesi durumunda seçimlerin ertelenmesinin de gündeme getirileceğini bildirdi.

Virüs nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların nasıl oy kullanabilecekleri konusunda "hiçbir netlik olmadığına" işaret eden Tzaneva, "Seçim yasasında engelli kişilere taşınabilir sandıkta oy kullanma olanağı sağlanmış ancak karantinada olanlar konusunda durum belli değil. Mart sonuna dek vaktimiz var, salgının durumuna göre karar alınabilir." dedi.

Tzaneva, virüs korkusu nedeniyle, seçim yerlerinde görev yapacak komisyon ekiplerinin oluşturulmasında sorunlar yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Nüfusu 6,8 milyon olan Bulgaristan’da son 24 saatte 2 bin 206 yeni vaka kaydedildi, virüsten 159 kişi öldü. Salgının başından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 151 bin 913’e ulaşırken, ölenlerin toplam sayısı ise 4 bin 347 oldu.