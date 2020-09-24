  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu" kuruldu
Ekonomi

"Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu" kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:09:32 -
"Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu" kuruldu

WASHINGTON (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC), küresel salgından daha iyi düze çıkışta toplumlara yardım etmek amacıyla kamu ve özel sektör ortaklarını bir araya getiren küresel işbirliği girişimi "Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu"nu kurdu.

UNDP'den yapılan açıklamada, Deutsche Post DHL Group, Microsoft Corp. ve PwC'nin Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu'na katıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu fonun iş dünyasının, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini ele almak için özel sektör liderleri ve hükümetlerin birlikte çalışmasına yönelik çağrılarına yanıt olarak kurulduğu belirtildi.

- Özel sektör kuruluşlarının katılımına açık

Bu girişimin mücadele önlemlerini daha iyi koordine ederek, acil canlandırma çabalarının reel ekonomiye yönelmesini sağlamayı hedeflediği aktarıldığı açıklamada, fonun, hem küresel hem de ulusal düzeyde faaliyet göstereceği kaydedildi.

Açıklamada, fonun, katkıda bulunmak isteyen özel sektör kuruluşlarının katılımına açık olduğu belirtildi.

Düze çıkış çabalarının daha kapsayıcı ekonomiler ve toplumların nasıl yeniden inşa edileceğine, sosyal adaleti içeren, düşük karbonlu ve iklim dirençli bir dünya için yeni rotanın nasıl belirleneceğine odaklanacağının aktarıldığı açıklamada, ilk projelerin Türkiye, Kolombiya, Gana ve Filipinler'e yoğunlaşacağı kaydedildi.

- "Bu fon, türünün ilk örneği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNDP Başkanı Achim Steiner, "Bu fon, türünün ilk örneğidir, hayati önem taşıyan bir dönemde insanlığa hizmet için kamu ve özel sektörün güçlerini birleştirmek amacıyla kurgulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Steiner, Kovid-19'un toplumlarda aksamalar yarattığını ve kalkınma gündemlerinin bu yeni duruma uyarlanmak zorunda olduğunu kaydetti.

Sivil toplum, iş dünyası, vakıflar, araştırma camiası, yerel yönetimler, kentler ve bölgesel yönetimlerin kritik katkılarından yararlanacak kapsayıcı çok taraflılığa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Steiner, "COVID-19’un getirdiği zorluklara karşı sürdürülebilir yanıt için kamu-özel ve özel-özel ortaklıklarının önünü açmak suretiyle, daha iyi düze çıkmak ve daha dayanıklı ekonomiler inşa etmek mümkün." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!
Siyaset

İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle İmamoğlu, "Sesini yükseltme lü..
Yüzlerce ev karantinaya alındı! Koronavirüsün hortladığı kentte her iki kişiden biri pozitif
Korona Virüs

Yüzlerce ev karantinaya alındı! Koronavirüsün hortladığı kentte her iki kişiden biri pozitif

Türkiye kararlı bir şekilde koronavirüsle mücadelesini sürdürürken bir kentimiz alarm veriyor. 2 ay öncesine göre vaka sayılarının ikiye kat..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı