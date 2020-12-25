  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:43:20 -
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Konya'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Uğur Topçu'nun cenazesi toprağa verildi.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Topçu'nun yaklaşık iki ay önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan Topçu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Topçu'nun cenazesi, Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da sosyal medya hesabından, "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Uğur Topçu'nun Kovid-19 nedeniyle genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim." mesajını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
IMF doğruladı! Dolara büyük darbe
Ekonomi

IMF doğruladı! Dolara büyük darbe

Uluslararası Para Fonu'nun açıkladığı son verilere göre dolar dünya piyasasında büyük darbe yemiş durumda. Birçok uzman son gelişmeleri dola..
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne ç..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay