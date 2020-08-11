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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 703, Meksika'da 705, Hindistan'da 871 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:29:39 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 703, Meksika'da 705, Hindistan'da 871 kişi öldü

BUENOS AIRES/ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 871, Meksika'da 705 ve Brezilya'da 703 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 703 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 703 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 101 bin 752’ye, vaka sayısı da 22 bin 48 artarak 3 milyon 57 bin 470’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 628 bin 415 vaka ve 25 bin 151 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 2 milyon 163 bin 812 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Meksika 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 705 artarak 53 bin 3'e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 558 artışla 485 bin 836'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 327 bin 993 kişi iyileşti. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 871 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 45 bin 257'ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 601 artarak 2 milyon 268 bin 675'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 583 bin 489 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.


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