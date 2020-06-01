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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle kapatılan Iğdır Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:41:19 -
Kovid-19 nedeniyle kapatılan Iğdır Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı

IĞDIR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kapatılan Iğdır Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı.

Iğdır İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, bir süre önce hayvan pazarının yeniden açılması ve alınması gereken önlemler hususunda toplandı.

Komisyon toplantıda, hayvan pazarının her hafta pazartesi ve perşembe günleri açık olmasına karar verdi.

Ayrıca, hayvan alım ve satımı için pazara gelen çiftçilerin uyması gereken kurallar da komisyonca belirlendi.

Alınan karar doğrultusunda hayvan pazarı bugün yeniden besiciler ve vatandaşların kullanımına açıldı.

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