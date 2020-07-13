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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için Türk Konseyi'nde bayraklar yarıya indi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:25:06 -
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için Türk Konseyi'nde bayraklar yarıya indi

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreterlik binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenler anısına bayraklar yarıya indirildi.

Kazakistan'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan etmesine Türk Konseyinden de destek geldi.

Konsey'in İstanbul'daki Genel Sekreterlik binasında üye ülkelerin ve Konsey'in bayrağı yarıya indirilirken yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 13 Temmuz'u ulusal yas günü ilan ettiği hatırlatıldı.

Türk Konseyi hayatını kaybedenler için Kazak halkına ve devletine başsağlığı, Kovid-19 hastalarına da acil şifalar diledi.

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