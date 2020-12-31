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Aktüel Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Aktüel

Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

Sivas'ta bir grup sağlık çalışanı hazırladıkları müzik eşliğinde oynadı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:29:13 -
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları özel beste eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle "Korona var git kendi yoluna. Herkes baksın yoluna, korona, korona" sözlerini içeren müzik eşliğinde oynadı.

Salgınla mücadelede fedakarca görev yapan bir grup özel kıyafetli sağlık çalışanı da "Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2. Evde Kal" yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.

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