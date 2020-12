Kovid-19 hastalarına umut olmak için yeni bağışçılar aranıyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te, teknik ve fiziki imkanlarını yüzde 300 arttırarak daha fazla hastaya şifa olmayı amaçlayan Türk Kızılay Atatürk Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi, immün plazma bağışçılarını bekliyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın da kendilerine bağlı olduğunu, bu illere de immün plazma gönderdiklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesine ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesisin, immün plazma bağışı çalışmalarında kullanılmaya başlandığını hatırlatan Yıldırım, amaçlarının daha fazla bağışçıyı ağırlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk bağışçıları kabul eden merkezlerden birisi olduklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk başlarda birkaç cihazla başladık. Artan talebi karşılamak için cihaz sayılarımızı her ay arttırıyoruz. Şu an kapasitemiz tüm ihtiyaca cevap verecek seviyede ancak en büyük sıkıntımız bağışçı bulunmaması. Her türlü imkanımız var. Yeter ki vatandaşımız gönüllü olsun. Her türlü kapasitemizi yüzde 300 arttırmamıza rağmen bağışçı sayımız istediğimiz oranda artmıyor. Kapasitemizin ancak yüzde 50'sini kullanabiliyoruz çünkü bağışçı gelmiyor. İnsanlar gönüllü olur ve kapasite kullanımımızı yüzde 100 yaparsak taleplerin tamamını karşılarız. Bazı insanlar bağış yapmakta çekiniyor çünkü hijyen koşullarını düşünüyor ama bizim merkezimizde her türlü hijyen ve sağlık kuralları, çok titizlikle işleniyor ve uygulanıyor. Tüm cihazlarımız sterildir. Bağışçılarımız bu konuda rahat olsunlar. Bizler 5 ile bakıyoruz ve onlara plazma gönderiyoruz ama bağışçılarımızın büyük oranda Gaziantep'te."

- İl dışından bağışçı özel araçla alınıyor

Yıldırım, bağışçı sayısını artırabilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gaziantep dışındaki illerde bulunan vatandaşlar bağış konusunda biraz çekiniyorlar ama biz bağışçılarımızı kendi aracımızla diğer illerden alıp getirebiliyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız gönüllü olsunlar. Alo 168 çağrı merkezlerini aradıklarında ve randevu aldıklarında, eğer kendileri gelemiyorsa biz kendilerini araçla alıyoruz. Bunun yanında randevu alan bağışçılarımıza SMS gönderiyoruz ve sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanda bile bunu görevlilere göstererek bize gelebilir. Bağış merkezimiz sabah 09.00 ile 24.00 arasında hizmet vermektedir."

Türk Kızılay Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler de Kovid-19'u atlatıp tedavisinin üzerinden 28 gün geçen bağışçıları beklediklerini vurgulayarak, "Bağışçı sayımız ne kadar yüksek olursa elimiz o kadar rahatlar." diye konuştu.

Plazma bağışçısı 37 yaşındaki Serdar Ersoy ise yaklaşık 5 ay önce Kovid-19 hastalığını atlattığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tedavim tamamlandıktan sonra kan merkezindeki hocalarımla görüştüm ve plazma bağışçısı oldum. Daha önce 2 defa kan verdim ve şu an 3. bağışı gerçekleştiriyorum. Bir hastanın yoğun bakımdan plazma bağışı sayesinde nasıl çıktığını ve kurtulduğunu biliyorum. O yüzden bağışçı olmaktan çok mutluyum. Bu bağışın sağlığa hiçbir zararı yok. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bu salgını ancak böyle aşarız."