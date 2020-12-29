KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yaklaşık 40 günü ölümle pençeleşerek geçirdim"

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 73 yaşındaki Ahmet Apaydın, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan, judo ve kuraş sporları hakemliği de yapan Apaydın, 56 yılı sporla geçen hayatında sağlıklı bir yaşam sürdü. Koku alamama şikayetiyle 12 Kasım'da Bodrum'daki özel bir hastaneye başvuran iki çocuk babası Apaydın, eşiyle Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını öğrendi.

Genel durumları iyi olduğu için doktorların tavsiyesiyle evinde izole edilerek tedavisine başlanan çift, Sağlık Bakanlığınca verilen ilaçları kullandı. Tedavisi olumlu seyrettiği sırada durumu bir anda ağırlaşan Ahmet Apaydın, tetkiklerin ardından hastaneye yatırıldı.

Ahmet Apaydın, 10 günü yoğun bakımda entübe olarak geçen uzun bir tedavi süreciyle, eşi Nevin Apaydın ise ev izolasyonun ardından yaklaşık 15 gün sonra sağlığına kavuştu.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Ahmet Apaydın, yeniden başvurduğu hastanede üç gün sonra yoğun bakıma alındığını ve ondan sonrasını hiç hatırlamadığını söyledi.

Tedavisinin 10 gününü yoğun bakımda entübe olarak geçirdiğini anlatan Apaydın, "Hastalığın bu kadar ağır seyretme nedeni iç organlarımda kanama olmasıymış. En büyük tehlike de buymuş. Kanı bir süre durduramamışlar. Entübe sırasında halüsinasyonlar gördüm." dedi.

- "Doktorlar, 'ben böyle bir direnç görmedim' diyordu"

Bu süreci yarı baygın halde geçirdiğini anlatan Apaydın, şunları söyledi:

"Çok büyük acılar yaşadım. 24 saat benimle mücadele eden doktorlarım vardı. Doktorların benimle ilgili 'ben böyle bir direnç görmedim' dediklerini de yarı baygın haldeyken duyuyordum. Hastalığa yakalandığım yaklaşık 50 günün 40 gününü ölümle pençeleşerek geçirdim. Aileme 'her şeye hazırlıklı olun' bile demişler. Bir ara benden ümit kesilmiş ama iyi direnç ve doktorların gayreti sayesinde yeniden hayata döndüm."

Vücudunun dirençli olmasında spor yaşamının çok büyük etkisinin olduğuna dikkati çeken Apaydın, kötü alışkanlıklardan uzak durmanın ve spor yapmanın önemine işaret etti.

- "Her şeyin iyi gittiğine inanamadım"

Yoğun bakım sürecinden sonra tedavisine serviste devam edildiğini aktaran Apaydın, "Ümidimi kestiğim, yolun sonuna geldiğimi düşündüğüm zamanlar çok oldu. Çok dua ettim. Gözümü açtığımda dünyaya yeniden geldiğimi ve bunu nasıl başardığımı düşündüm. 'Her şey iyi gidiyor, seni servise çıkarıyoruz' dediklerinde önce inanamadım, çok değişik duygular yaşadım. Bunu duyunca ağlamaya başladım. Hayata yeniden dönmüştüm, çocuklarımı yeniden görüyordum. Bu benim için ikinci bir hayattı." ifadelerini kullandı.

Doktorların kendisine "Hadi, koronavirüsü yendin, çıkıyorsun." dediklerinde onlara "Gerçek mi söylüyorsunuz?" dediğini ifade eden Apaydın, "Eşim yanıma geldi ve bana 'hadi kalk artık gidiyoruz' dedi. Ben de 'nereye gidiyoruz bitti mi' diye sordum. Her şeyin normale gittiğini ve çıkacağımızı duyunca çok mutlu oldum." dedi.

Apaydın, Türkiye'de çalıştırdığı, seminerler verdiği, eğittiği 9 bine yakın öğrencisinin olduğunu belirterek, "25 yıla yakın Judo Federasyonunda önemli görevlerde bulundum. Halen Federasyonun Marmara sorumlusu ve gözlemci kurul üyesiyim. Herkese mutlaka bir spor branşıyla uğraşmasını öneriyorum. Hastalığım boyunca arayan soran tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kovid-19'u yenen Nevin Apaydın ise hastalığı eşine göre daha hafif atlattığını, 15 gün içerisinde toparladığını dile getirerek, bu süreçte eşini hiç yalnız bırakmadığını kaydetti.