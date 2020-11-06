KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi"

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kemeryanı köyünde yaşayan 86 yaşındaki Ümmü Çevik tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) verdiği mücadeleyi 9 gün sonra kazanarak taburcu edilmenin sevincini yaşıyor.

Kemeryanı köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Ümmü Çevik, halsizlik, iştahsızlık, nefes darlığı gibi belirtiler göstermeye başladı.

Daha önce oğlu ve torunu Kovid-19'a yakalanan Çevik'in durumu daha da ağırlaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Sağlık ekiplerince evinden alınan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan pandemi servisine kaldırılan Ümmü ninenin yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi gören Çevik, 9'uncu günde Kovid-19'la olan mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.

- "Doktorlar ve hemşireler çok güzel baktılar"



Yeniden köyüne dönmenin sevincini yaşayan Çevik, AA muhabirine, koronavirüsü atlattığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen genel durumunun iyi olduğunu belirten Çevik, "86 yaşındayım. Koronavirüse yakalanmadan önce çok şükür iyi durumdaydım. Doktora gitmedim, hastaneye öyle çok gitmezdim ama şu süreçte koronavirüs tedavisi için hastaneye gittim." dedi.

Doktorlar ve hemşirelere teşekkür eden Çevik, şöyle konuştu:

"Hastanede doktorlar ve hemşireler bize çok güzel baktı. Devamlı bizim başımıza gece ve gündüz hiç fark etmeksizin geldiler. Devamlı serum taktılar bizimle ilgilendiler. İlaçlarımı saatinde verdiler. Çok güler yüzlüydü hepsi ve moralimi yüksek tuttular. Allah doktorlarımıza hemşirelerimize uzun ömürler versin.

Zorladı tabii ki de hastalık. Tedavi gördükçe iyileşme sürecine girdim. Şimdi iyi durumdayım. Virüse yakalandığımda ayağa kalkamadım. Beni sürükledi ister istemez. Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi. Hastanedeyken arabaya binip eve gidemem ben derdim kendi kendime ama çok şükür şimdi iyiyim."

- "Ölümü hissediyorsun"

Ümmü Çevik'in evladı Bedri Çevik de oğlu ve kendisinin daha önce koronavirüse yakalandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Annemden önce koronavirüse ben yakalandım. Durup dururken terliyordum yoruluyordum. Ben test verdim. Oğlum Melih için de test verdik o da ben de pozitif çıktık. Daha sonra aynı belirtiler annemde de başladı. Annem kendini iyi hissetse de ben dışarıdan görüyordum durumunun kötü olduğunu. Onun için de test verdik. Onun da test sonuçları pozitif çıktı. Evde dururken aşırı rahatsızlanmaya başladı. Hastaneye haber verdik bizi de geldiler ve götürdüler."

Hastanede 4 gün boyunca annesinin kendisine vasiyetlerini aktardığını belirten Çevik, ağır bir dönemden geçen annesi için aslında ileriyi göremediklerini ancak hastanede çok iyi bakıldığını ve iyileştiğini söyledi.

Kovid-19 günlerini ve gösterdiği semptomları anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Ben sigara da kullanmıyorum. Kesinlikle ne olacakmış dememek lazım. İnsanlar benim söylediğim sözleri anlamalı. Ölümü hissediyorsunuz. Çift maskeyle gezmek lazım aslında. İnanın gece yatarken bile çift maskeyle yattım ben. Yine yatacağım, çok büyük sıkıntı. Ötesi yok, çok zor bir durum. Bende önce terleme ile geldi daha sonra halsizlik, öksürmeye başladım, nefes darlığı vardı. Yataktan kalkıp oturuyordum geceleri devamlı. Yorgun ve halsizlik bir yandan hissettiriyor. İştahsızlık yapıyor tat duyun kayboluyor. Hiç yemek canın istemiyor."



