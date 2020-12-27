KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bir ara nefesim kesildi, ölümle yaşam arasında gittim geldim"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Uğurlu, AA muhabirine, yüksek ateş, vücut ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Ulukışla Devlet Hastanesine başvurduğunu ve test sonucunun pozitif çıkmasının ardından aynı gün evinde karantinaya girdiğini ve tedavisine başlandığını söyledi.



O gece şikayetlerinin artarak devam ettiğini anlatan Uğurlu, "Bir ara nefesim kesildi, ölümle yaşam arasında gittim geldim hatta hanıma 'hakkını helal et, alacak vereceğimiz şunlar, bilgin olsun' dedim." diye konuştu.

Uğurlu, ciddi anlamda zarar gördüğünü ve psikolojisinin de bozulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vücudunun her yeri ağrıyor, ateşler içinde kalıyorsun, nefes almakta zorluk çekiyorsun. Sağ olsun emektar sağlık çalışanlarımız eve geldi, ilaç ve iğne tedavisine başladık. İlaçları kullandıkça kendime gelmeye başladım. Bu esnada kendime dikkat ettim, maskemizi taktık, 14 gün karantina kaldık. Bu süre zarfında çiftlik evinde kaldım, dışarı çıkıp temiz hava alıyorduk, bunun bana çok faydası oldu. Hızlı bir şekilde atlattık. Allah ölenlere rahmet eylesin, hastalarımızın da yardımcısı olsun."

- "Bu hastalık, hafife alınacak bir konu değil"

Tedavi sürecinde ailesi ve çocuklarının gözünün önüne geldiğini aktaran Uğurlu, koronavirüsün Türkiye ve dünyanın başına bela olduğunu belirtti.

Uğurlu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek koronavirüsün defedileceğine inandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu hastalık, hafife alınacak bir konu değil. Bir koronavirüslü maske takmazsa, bu hastalığı birine bulaştırırsa karşıdaki insan 15-20 gün içinde ölecek. Lütfen hepimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Herkes dikkatli olursa kurallara uyarsa hızlı şekilde bu hastalığın ülkemizden de dünyadan da çıkacağına inanıyorum. En önemli şey mesafe, maske ve hijyen, mümkünse evde kalmamız lazım."