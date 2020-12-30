KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 51 yaşındaki göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Cengiz Yakıt, yaşadıklarını anlattı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yakıt, kasım ayı başında yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Kendisini karantinaya alıp, ilaçlarını kullanmaya başlayan Yakıt, 10. günde evde iyileşip görevine dönmeyi beklerken, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye yattı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yakıt, AA muhabirine, hastalığın kendisinde boğaz ağrısı ile başlayıp, öksürük, halsizlik ve yorgunluk ile devam ettiğini söyledi.

Daha sonra yoğun sırt ve baş ağrıları olduğunu ifade eden Yakıt, "Evdeki karantina sürecim boyunca kendimi tüm dünyadan soyutlanmış, yapayalnız hissettim." dedi.

Yakıt, hastanedeki tedavi süreci ile ilgili şunları dile getirdi:

"Hastanede tedavim 10 gün sürdü. Hastane tedavim sürecinde 39-40 dereceyi bulan düşmeyen ateşim, kan, oksijen değerlerimde belirgin düşmeler, yoğun nefes darlığım ve ciğerlerimi yırtarcasına sürekli öksürük ile uykusuz geçen gecelerim oldu. 24 saat kesintisiz oksijen tedavisi aldım. Durumumun bozulup, her an yoğun bakıma alınıp, solunum cihazına bağlanabileceğim korkusu ile sevdiklerimi bir daha göremeyebileceğim kaygısını yaşadım. Önce farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim."

- "Vatandaşlarımız bu hastalığı önemsesinler"

Hastaların yaşadığı süreci yakından bildiğini aktaran Yakıt, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımdaki sürecin zorlu olduğunu bilmem hasebiyle, durumum normal servis ile yoğun bakım arasında seyrettiği için, yoğun bakımdaki süreci yaşayabileceğim korkusunu maalesef yaşadım. Bende ciddi bir kaygı oluşturdu. Allah'ımın ve doktorlarımın yardımları ile şu an görevimin başındayım. Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim. Vatandaşlarımız bu hastalığı önemsesinler, maskeyi hayatlarından lütfen çıkarmasınlar."