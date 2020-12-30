  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim"
Aktüel

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim"

Tokat'ta koronavirüsü yenen göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Cengiz Yakıt: - "Durumumun bozulup, her an yoğun bakıma alınıp, solunum cihazına bağlanabileceğim korkusu ile sevdiklerimi bir daha göremeyebileceğim kaygısını yaşadım. Önce farkına bile varmadığım bir nefesin, yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim" - "Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim. Vatandaşlarımız bu hastalığı önemsesinler, maskeyi hayatlarından lütfen çıkarmasınlar"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:26:23 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 51 yaşındaki göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Cengiz Yakıt, yaşadıklarını anlattı.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yakıt, kasım ayı başında yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Kendisini karantinaya alıp, ilaçlarını kullanmaya başlayan Yakıt, 10. günde evde iyileşip görevine dönmeyi beklerken, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye yattı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yakıt, AA muhabirine, hastalığın kendisinde boğaz ağrısı ile başlayıp, öksürük, halsizlik ve yorgunluk ile devam ettiğini söyledi.

Daha sonra yoğun sırt ve baş ağrıları olduğunu ifade eden Yakıt, "Evdeki karantina sürecim boyunca kendimi tüm dünyadan soyutlanmış, yapayalnız hissettim." dedi.

Yakıt, hastanedeki tedavi süreci ile ilgili şunları dile getirdi:

"Hastanede tedavim 10 gün sürdü. Hastane tedavim sürecinde 39-40 dereceyi bulan düşmeyen ateşim, kan, oksijen değerlerimde belirgin düşmeler, yoğun nefes darlığım ve ciğerlerimi yırtarcasına sürekli öksürük ile uykusuz geçen gecelerim oldu. 24 saat kesintisiz oksijen tedavisi aldım. Durumumun bozulup, her an yoğun bakıma alınıp, solunum cihazına bağlanabileceğim korkusu ile sevdiklerimi bir daha göremeyebileceğim kaygısını yaşadım. Önce farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim."

- "Vatandaşlarımız bu hastalığı önemsesinler"

Hastaların yaşadığı süreci yakından bildiğini aktaran Yakıt, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımdaki sürecin zorlu olduğunu bilmem hasebiyle, durumum normal servis ile yoğun bakım arasında seyrettiği için, yoğun bakımdaki süreci yaşayabileceğim korkusunu maalesef yaşadım. Bende ciddi bir kaygı oluşturdu. Allah'ımın ve doktorlarımın yardımları ile şu an görevimin başındayım. Ölümün soğuk nefesini ensemde hissettim. Vatandaşlarımız bu hastalığı önemsesinler, maskeyi hayatlarından lütfen çıkarmasınlar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı...
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Libya İçişleri Bakanı, Bayraktar ile görüştü
Gündem

Libya İçişleri Bakanı, Bayraktar ile görüştü

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fethi Başağa ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bir görüşme gerçekleştird..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay