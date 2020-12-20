Kovid-19 geçiren çocuklar için Multisistem İnflamatuar Sendromu uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Murat Kanğın, "Çocuklar Kovid-19 enfeksiyonunu, belirti vermeden veya çok hafif geçirebiliyor ancak bu hastalığı belirtili veya belirtisiz geçirmiş olsalar bile daha sonra Mis-C dediğimiz hastalıkla karşı karşıya kalabiliyorlar ve bunun çok ağır sonuçları olabiliyor." dedi.

Doç. Dr. Murat Kanğın, AA muhabirine, koronavirüse yönelik erişkinler için söz konusu olan kısıtlamalar ve yaşam tarzı değişikliğinin tamamının çocuklar için de geçerli olduğunu belirtti.

Bu hastalıktan korunarak kurtulmaya çalışılması gerektiğini aktaran Kanğın, Sağlık Bakanlığının sürekli yaptığı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, mümkün olduğunca evde kalınması gerektiğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanan çocuklarda Mis-C (Multisistem İnflamatuar Sendromu) sendromunun görülmeye başladığını kaydeden Kanğın, kentte son olarak 11 yaşındaki bir çocukta bu sendromu tespit ettiklerini bildirdi.

Yaptıkları antikor testinde çocuğun Kovid-19'a yakalandığını tespit ettiklerini ifade eden Dr. Kanğın, şöyle konuştu:

"Mis-C hastalığı vücutta hemen tüm organları tutan bir hastalık. Beyni, akciğerleri, kalbi, böbrekleri, karın içindeki organları, karaciğeri ve diğer organları tutabilen bir hastalık. Kovid-19 yayıldığından beri çocuklarda bu hastalığın çok etkili olmadığı, çocukların bunu daha iyi atlattığı, bütün dünyada yayınlanan yayınlarla ortaya konmuş durumda ancak bu durum maalesef çocukları daha sonra ortaya çıkabilen Mis-C hastalığından muaf tutmuyor. Koronavirüsün çocukları etkilemediği algısı çok yanlış. Çocukta ateş, karın ağrısı, kusma ve ishal, kollarda, bacaklarında döküntüler, el, ayak ve sırtlarında şişikler, ağız ve dudaklarında çatlamalar varsa mutlaka en yakın kuruluşa başvurmaları gerekiyor."

- İlk kez İngiltere'de görüldü

Kovid-19'a yakalanan çocuklarda Mis-C hastalığının görülebileceğini aktaran Kanğın, Mis-C hastalığının ilk kez nisan ayında İngiltere'de görüldüğünü ve dünyada gittikçe arttığını, bu hastalıkla ilgili çok sayıda yayınlanan çalışmaların olduğunu bildirdi.

"Çocuk kanıtlanmış Kovid-19 geçirmiş olabilir veya hiçbir belirti göstermeden Mis-C hastalığıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü Kovid-19 çocuklarda sessiz seyredebiliyor." diyen Kanğın, yoğun bakım ünitesinde Mis-C hastalığına yakalanan çocukların tedavilerini yaptıklarını aktardı.

Genel olarak çocukluk yaş grubunun tümünün bu hastalık nedeniyle risk altında olduğuna dikkati çeken Kanğın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşılaştığımız durum daha çok 8-9 yaşından büyük 18 yaşından küçük hastalar grubunu kapsıyor. Ancak son zamanlarda 3-4 yaşlarında çocuk hastalarımız da olmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi oransal olarak bilmiyoruz. Hangi çocukların neden Mis-C olduğunu onu da bilmiyoruz. Bu hastalığı tüm dünya bilemediği gibi biz de bilmiyoruz. Hangi çocukların bu hastalığa yakalanıyor? Neden daha ağır seyredebiliyorlar? Bunu bilmiyoruz."

- "Bunun çok ağır sonuçları olabiliyor"

Kanğın, "Çocuklar Kovid-19 enfeksiyonunu, belirti vermeden veya çok hafif geçirebiliyor ancak bu hastalığı belirtili veya belirtisiz geçirmiş olsalar bile daha sonra Mis-C dediğimiz hastalıkla karşı karşıya kalabiliyorlar ve bunun çok ağır sonuçları olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hastanede şimdiye kadar Mis-C hastalığına yakalanan yaklaşık 50 hastayı tedavi ettiklerini aktaran Kanğın, bunların bir bölümününün koronavirüs geçirdiklerinin farkında olduğunu ve çok ağır tablolu hastalarının bulunduğunu dile getirdi.

Kangın, şöyle konuştu:

"Mis-C tanısı koyduğumuz çocuklar Kovid-19 enfeksiyonunu, hastalık belirtisi vererek veya vermeyerek geçirmiş olabilirler, bu hastalığın tanısını koymak için çocuğun daha önce PCR testinin pozitif saptanmış olmasının veya hastalığı belirti vererek geçirmiş olmasının bir önemi yok. Bu tanıyı düşündüren bulgular ile karşılaştığımızda Kovid-19 antikor testi yapıyoruz ve bu testin sonucunda hastalarımızın daha önceden Kovid-19 ile karşılaşmış olduğunu saptıyoruz. Nadiren de olsa çocuklara Mis-C tanısı koyduğumuzda PCR testleri de pozitif olabilir.''

Bu hastalığın çok yeni olduğunu bildiren Kanğın, olabildiğince hastaları çok yakın izlediklerini ve gerektiği anda müdahalede bulunduklarını aktardı.

Doç. Dr. Kanğın, "Çok şükür hepsine uyguladığımız tedavilerle sağlıklarına kavuşturduk ama çok ağır hastalar da olabiliyor. Çocuklar, Kovid-19'u geçirdikten 4 ile 6 hafta sonra yüksek ateş, derilerinde döküntü ve kızarıklıklar, gözlerinde kızarıklıklar, ağızlarında kırmızı renklerin oluşması, dudaklarında çatlamalar, çok şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle hastaneye başvurabiliyorlar." dedi.

Çevre illerden de hastaların, hastanelerine yönlendirildiğini aktaran Kanğın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mis-C hastalığının yüzde yüz tedavisi yok. Erişkinlerdeki Kovid-19 hastalığı gibi ancak bütün dünyanın ortak bir fikir birliğiyle herkesin öğrendiğini paylaşmasıyla ortak bilgi havuzundan faydalanarak bu çocuklarımızı erişkinlerde olduğu gibi tedavi etmeye çalışıyoruz. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada çok ağır sonuçlarla kaybedilen hastalarla karşı karşıya kalınabilir."



