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Ekonomi Kovid-19 döneminde 1400 kooperatif açıldı
Ekonomi

Kovid-19 döneminde 1400 kooperatif açıldı

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına karşın yıl içinde birçok proje ve etkinlikle kooperatiflerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla faaliyetler yürütürken, ocak-kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarak 1393 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:58:00 -
Kovid-19 döneminde 1400 kooperatif açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın 11 ayında kurulan kooperatif sayısı, Kovid-19 şartlarına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,66 artarak 1393’e ulaştı. Bu dönemde 564 kooperatif faaliyetlerine son verirken, 368 kooperatif tasfiye edildi. Ocak-kasım döneminde faaliyete geçen kooperatiflerin 614’ü konut yapı alanında kuruldu. İşletme alanında 338, tarımsal kalkınma alanında 171, üretim ve pazarlama ile sulamada 75, motorlu taşıyıcılar alanında 63 kooperatif işbaşı yaptı. Toplu iş yerinden turizm geliştirmeye, küçük sanattan tüketime kadar farklı alanlarda da kooperatif kuruluşları gerçekleştirildi. Kooperatiflerin özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve İstanbul gibi büyükşehirlerde faaliyette bulunması dikkati çekti.

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