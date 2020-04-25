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Aktüel

Kovid-19 dolayısıyla getirilen kısıtlamaların doğal yaşama da yansımaları oldu

Kırklareli'nde girişi kısıtlanan ormanlık alanlarda karaca görüntülendi

2020-04-25 10:49:57 -
Kovid-19 dolayısıyla getirilen kısıtlamaların doğal yaşama da yansımaları oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, ormanlık alanda kontrol yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bir süre eşlik eden karaca daha sonra gözden kayboldu.

Ekipler araçları ile ormanlık alanda seyir halindeyken önlerine bir anda karaca atladı. Ekipler karacayı amatör kameraları ile bir süre kayda aldı.

Kamera kaydına yansıyan görüntüde karacanın ekiplerin önünden bir süre zıplayarak gittiği görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yaban hayatı da etkilediğini belirtti.

Vatandaşların alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalmalarıyla doğal hayatın da sesiz kaldığını anlatan Deniz, karaca gibi birçok yaban hayvanının bu sessizlik nedeniyle daha fazla görüleceğini söyledi.

Sevimli karacanın bir süre ekiplere eşlik ettiğini aktaran Deniz, karacaların nesli azalan hayvanlar listesinde bulunduğunu ve avlanmalarının yasak olduğunu ifade etti.

Deniz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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