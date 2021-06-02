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Ekonomi ‘Kovid-19’ destek tutarı 661 milyar lira oldu
Ekonomi

‘Kovid-19’ destek tutarı 661 milyar lira oldu

Türkiye, salgınla mücadelenin başından itibaren bu alanda ekonomik önlemleri de devreye soktu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:31:00 -
‘Kovid-19’ destek tutarı 661 milyar lira oldu

Türkiye, salgınla mücadelenin başından itibaren bu alanda ekonomik önlemleri de devreye soktu. Kamu Maliyesi Raporu’na göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla toplamda 661 milyar liraya ulaşırken, bu tutar GSYH’nin yüzde 11,7’si oldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar 715,8 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

GSYM’nin yüzde 2,4’ü

Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama tutarı 79,4 milyar lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de dahil edince yapılan harcama tutarı 136,7 milyar liraya ulaştı. Bu tutar, GSYH’nin yüzde 2,4’ünü oluşturuyor. Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak harcama tutarının yıl sonunda 104,4 milyar liraya çıkması, İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de dahil edince harcama tutarının yıl sonunda 180,5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemesi 70,2 milyar lira, kullandırılan kredilerin tutarı 315,1 milyar lira, ertelenen kredi tutarı ise 139 milyar lira oldu.

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