Kovid-19 Avrupa enerji sektörünü vurdu

Resul Ekrem Şahan Ankara

Dünyada ve Avrupa’da özellikle son iki yılda gerek petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar gerekse Kovid-19 salgınının ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle enerji fiyatlarında ciddi yükselişler gerçekleşti.

Durum vahim

İngiltere’de ocak ayında megawatt saat başına 89’83 Euro olan spot elektrik fiyatı neredeyse üçe katlanırken, yalnızca son bir ayda fiyatlar ikiye katlandı. Ağustos’ta megawatt saat başına 125,20 Euro olan elektrik fiyatları, Eylül’de 240,30’a kadar yükseldi. İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya’da da yüksek oranda elektrik fiyat artışları yaşandı. İtalya’da elektrik fiyatları son bir ayda yüzde 30 yükseldi. Ağustos’ta megawatt saat başına 125,20 Euro olan spot elektrik fiyatı eylülde 145,98’e ulaştı. İtalya’da bu yılın ocak ayındaki elektrik fiyatı ise megawatt saat başına 60,71 Euro’ydu. İtalya’da elektrik fiyatları bu yılın ilk dokuz ayında 2,5 kat arttı.

İspanya ve Almanya'da da fiyatlar katlandı

Bir başka Akdeniz ülkesi İspanya’daki elektrik fiyat artışları da dikkat çekti. Ocak’ta megawatt saat başına 60,71 Euro olan elektrik fiyatları eylüle gelindiğinde 147,34’e ulaştı. Böylece, yüzde 250’ye yaklaşan elektrik fiyat artışları yaşandı. Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden olan Almanya’da da elektrik fiyatları adeta katlandı. Ocak’ta megawatt saat başına 52,81 Euro olan ülkedeki spot elektrik fiyatları, eylülde 127,63’e yükseldi. Almanya’da elektrik fiyatlarında bu yıl yaşanan artış yüzde 250 seviyelerinde oldu. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de elektrik fiyatlarında benzer artışlar görülüyor. Yılın ilk dokuz ayında spot elektrik fiyatlarındaki artışa bakıldığında; Bulgaristan’da yüzde 220’lik bir yükseliş yaşandı. Polonya’da ocakta megawatt saat başına 54,89 Euro olan elektrik fiyatları ise 100,84’e yükseldi. Türkiye’de eylüldeki spot elektrik fiyatları ise megawatt saat başına 52,85 Euro ile Avrupa’dan çok daha aşağı durumda. Ocakta megawatt saat başına 33,04 Euro olan elektrik fiyatlarındaki yükseliş de Avrupa’nın gerisinde bulunuyor.

Avrupa doğal gaz fiyatları uçtu

Avrupa’nın en önemli doğal gaz ticaret merkezlerinde de fiyatlar yükseldi. İngiltere (NBP) doğal gaz ticaret merkezinde ocakta megawatt saat başına 22,56 Euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 57,81’e yükseldi. Avrupa’nın önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden olan NBP’de ilk dokuz ayda yüzde 250’yi aşan fiyat artışı diğer önde gelen piyasalarda da yaşandı. Almanya (Gaspool) ticaret merkezinde ocakta megawatt saat başına 19,96 Euro olan doğal gaz fiyatı eylülde yüzde 300’e yaklaşan artışla 57,45 oldu.

Yüzde 270 yükseliş

Hollanda’da bulunan TTF doğal gaz ticaret merkezinde de doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda yüzde 270’in üzerinde arttı. Türkiye’deki doğal gaz fiyatları da yine aynı şekilde Avrupa piyasalarının çok daha gerisinde bulunuyor. Bu yılın ocak ayında megawatt saat başına 13,70 Euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 21,27 oldu.