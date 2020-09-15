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Aktüel Kovid-19, 2020'nin ilk 6 ayında küresel turizme 460 milyar dolara mal oldu
Aktüel

Kovid-19, 2020'nin ilk 6 ayında küresel turizme 460 milyar dolara mal oldu

BM Dünya Turizm Örgütü: - "Ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısı 440 milyon kişi azaldı"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 20:40:04 -
Kovid-19, 2020'nin ilk 6 ayında küresel turizme 460 milyar dolara mal oldu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası turist sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk 6 ayında yüzde 65 azaldığını ve küresel turizme 460 milyar dolara mal olduğunu bildirdi.

BM Dünya Turizm Örgütü, Kovid-19'un turizm sektörüne etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

Ülkelerin pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirdiği ve sınırları kapattığı belirtilen raporda, uluslararası turist sayısının bu yılın ilk 6 ayında yüzde 65 düştüğüne dikkat çekildi.

Sadece Haziran'da ise geçen yılın aynı ayına göre bu yıl turist sayıları yüzde 93 geriledi.

Kovid-19 nedeniyle ocak-haziran aylarında uluslararası turist sayısının 440 milyon kişi azaldığı ve küresel turizmde 460 milyar dolar gelir kaybı yaşandığı ifade edilen raporda, söz konusu kaybın 2009'daki küresel ekonomik krizde turizmde yaşanan gelir kaybından beş kat fazla olduğu belirtildi.

Turizmdeki ani düşüşün milyonlarca işi ve işletmeyi ise riske attığı kaydedildi.

Pandeminin turizmi en kötü vurduğu bölge yüzde 72 düşüşle virüsün ilk ortaya çıktığı Asya-Pasifik olurken, Avrupa'nın yüzde 66 düşüşle ikinci, Amerika kıtasının ise yüzde 55 düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ise "artık dünyanın birçok yerinde güvenli ve sorumlu uluslararası seyahatin mümkün olduğunu" belirterek, hükümetlerin küresel turizmin yeniden canlanması için özel sektör ile yakından çalışmasının önemine işaret etti.



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