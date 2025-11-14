Kovancılar’ın Kuşçu köyünde su sorunu çözüldü

Elazığ İl Özel İdaresi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında AFAD destekli sondaj sürecinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Yapılan sondajda 120 metre derinlikte saniyede 7 litre suya ulaşıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Bu değerli su kaynağı, Kuşçu köyü sakinlerimizin ve çevredeki Afet Konutları'nın uzun yıllar temiz ve kesintisiz su ihtiyacını karşılayacaktır. Kovancılar ilçemize ve Kuşçu köyüne hayırlı olsun. Elazığ İl Özel İdaresi olarak, su problemi yaşayan diğer köylerimizde de iş takvimimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Elde edilen yeni su kaynağının, bölgede yaşanan su sorunlarını önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor.