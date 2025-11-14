  • İSTANBUL
Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara 'emanetçi döviz' formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! "Keşke öyle olsa"

2 yaşındaki Aren'e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Aktüel Kovancılar’ın Kuşçu köyünde su sorunu çözüldü
Aktüel

Kovancılar'ın Kuşçu köyünde su sorunu çözüldü

Yeniakit Publisher
Hasan Hüseyin Maden
Kovancılar’ın Kuşçu köyünde su sorunu çözüldü

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı ve köyün uzun süredir devam eden su sıkıntısı giderildi.

Elazığ İl Özel İdaresi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında AFAD destekli sondaj sürecinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Yapılan sondajda 120 metre derinlikte saniyede 7 litre suya ulaşıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Bu değerli su kaynağı, Kuşçu köyü sakinlerimizin ve çevredeki Afet Konutları'nın uzun yıllar temiz ve kesintisiz su ihtiyacını karşılayacaktır. Kovancılar ilçemize ve Kuşçu köyüne hayırlı olsun. Elazığ İl Özel İdaresi olarak, su problemi yaşayan diğer köylerimizde de iş takvimimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Elde edilen yeni su kaynağının, bölgede yaşanan su sorunlarını önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

1
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
