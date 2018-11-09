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Kötü hayat şartları kemik veremi yapıyor

Kemik veremi koch adı verilen bir mikrobun kemiklere yerleşmesi ve burada çoğalması ile başlayan bir tür hastalıktır.

09 Kasım 2018 Cuma 18:40
Kötü hayat şartları kemik veremi yapıyor

Akciğerlerde vereme, diğer bir adı ile tüberküloza neden olan Myobacterium tuberculosis adlı bakterinin kan dolaşımı ya da iltihaplanmış lenf bezleri sebebi ile kemik ve eklem sıvılarına ulaşması sonucu oluşuyor.

Hayat şartları kötü olan yerlerde daha yaygın bir hastalık çeşididir. Günümüzde düzelen şartlar ile birlikte bu hastalık azalmaya başladı diyebiliriz. Akciğerlerde oluşan ve yayılan veremden sonra en tehlikeli ve sıkıntılı verem türü olarak bilinir.

Kemik veremi ilk olarak vücutta, eklemleri hedef alan ve bu bölgelerde yaşamını sürdüren bir hastalık türüdür. Buralardan kemik uçlarına doğru hızlı bir şekilde yayılır ve üremeye başlar.

Yaş sınırlaması ya da belirli bir dönemi yoktur. 10 yaşındaki bir çocukta görülebileceği gibi 40 yaşında bir yetişkinde de görülebilir. Koch basilli yeterli gelişimi sağladıktan sonra iç organlara kadar yayılabilmektedir. Genel olarak omurga, kalça, diz ve ayakta görülebildiği gibi ellerde ve dirsek eklemlerinde de görülmesi mümkündür.

Belirtileri Nelerdir?

İlk etapta kendini hemen belli etmeyen bir hastalık türüdür.

Daha sonraları yüksek ateş, kemik sızlamaları, halsizlik, iştahsızlık ve aşırı yorgunluk olarak kendini gösterir. Ağrılar genel olarak hastalığın eklemlere kadar yayılmasıyla başlar.

Sırt, el, bilek ve dirseklerden görülen yoğun ağrılar; kemik veremi eklemde ise, elin ilk 3 parmağında uyuşma olması eklemlerde iltihaplanma ve kireçlenme, eklem çevresinde apse oluşması, kemik veremi omurgada görülüyor ise, ilerlediği takdirde;

Felç

Kamburluk

Yüksek ateş

Yorgunluk

Gece terlemesi...

Bu belirtilerden vücudunda bulunan kişilerin en kısa sürede en yakın hastaneye başvurmaları tedavi açısından önemlidir. Verem hastalığı öksürük ve hapşırık yolu ile bulaştığından, hasta yakınlarının gerekli tedbirleri alması da önemlidir.

HAREKET GÜÇLEŞİR

Hareket edildiği anda hastalık kendini belli eder ve kişi yük taşırken özellikle aşırı zorlanır ve kısa süre içerisinde yorulduğunu fark eder. Eklemlerde şişmeler meydana gelir ve hareket etmek güçleşir.

Özellikle kol ve bacak kaslarında hareket etmek zorlaşır. Eklem başlarında yer alan kemik dokuların yavaş yavaş azaldığı çekilen filmler sayesinde ortaya çıkar.

Kemik aşınmaları fazladır ve tedavi edilmezse zamanla kalıcı kemik rahatsızlıklarına yol açabilir.

Tedavisi

Geçmiş dönemlerde bu hastalığın tedavisi çok zordu fakat günümüzde gelişen tıp teknolojisi sayesinde artık tedaviler daha kolay…

Eskiden hasta kişiye alçı tedavisi uygulanır ve bu alçılar uzun bir süre o bölgede sarılı kalırdı. Böylece eklemlerde yeni bir oluşum gerçekleşir fakat bu yıllar sürebilirdi.

Ne var ki artık teknolojinin yanı sıra ilaçlar ile de tedavi yöntemleri farklılaştı ve geliştirildi.

Beslenme konusunda hastaya bir reçete sunulur bu listede kalsiyum değerleri yüksek besinler; peynir, süt, yoğurtvardır. Bazı haplar destekleyici nitelik taşır kalsiyum ise besinlerden sağlanır. Bunun yanı sıra hastalıklı olan eklem hareket ettirilmemelidir.

Eğer bu mümkün değilse olabildiğince çok az hareket sağlanmalıdır.

Teşhis, erken gerçekleşirse ameliyat uygulanır ve bu ameliyat acısız gerçekleşir.

İlaçlar arasında merhemler ağrı dindirici ve rahatlatıcı bir role sahiptir.

Teknolojinin sağladığı fırsatlar sayesinde ameliyat kesin çözüm yoludur.

Hasta eğer ameliyat istemezse yukarıda belirttiğimiz yöntemler de işe yarar fakat ameliyat kısa sürelidir ve direkt sonuç verir. Cerrahi müdahale uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilir ve hasta kısa sürede ayağa kalkar. Temizlenen mikroptan sonra eklemler yeniden kaynaşır ve bölgede yeni bir oluşum meydana gelir.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:40
  1. Ağrı
  2. kemik veremi
  3. tedavi
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