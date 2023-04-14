Kötü haber sonrası Hulusi Akar'dan Varank'a dikkat çeken soru: Komplo olmasın?

Türkiye uzayda söz sahibi olmak için diğer tüm alanlarda olduğu gibi adımlarını tek tek kararlılıkla atıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin çeşitli görevler için aktif şekilde yörüngede 8 uydusu bulunuyor.

Dünyada uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olan Türkiye yer gözlem uydusu İMECE ile bu alandaki gücünü artıracak.

680 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı yörüngede konumlanacak, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek İMECE geçtiğimiz günlerde hava olayları nedeniyle fırlatılamamış, fırlatılması bugüne ertelenmişti.

İMECE'nin Türkiye saati ile 09.48’de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması için Türkiye yeniden ekranlara kilitlendi.

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Ankara’da bulunan TÜBİTAK UZAY’ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törende fırlatma için geri sayım yapılırken 28 saniye kala rüzgar nedeniyle fırlatma ikinci kez ertelendi.

Salonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken Akar ve Varank arasındaki diyalog ekranlara yansıdı.

Bakan Varank'ın kulağına eğilen Hulusi Akar, "Burada komplo olabilir mi?" diye sordu.

Varank, böyle bir şeyin olmayacağını söylerken yaşanan bu diyalog ekranlara yansıdı.

Diğer yandan fırlatma Türkiye saati ile yarın 09.47'de yapılacak.