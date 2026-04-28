Kötü haber Beşiktaş'a ulaştı
Edmond Tapsoba, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile sözleşmesini uzatma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir hedef daha kapanmış oldu.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında iddiası kalmayan ve sezonu Türkiye Kupası ile kapatmayı hedefleyen Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.
Siyah beyazlılara transferde Almanya'dan kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Edmond Tapsoba, Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesini uzattı.