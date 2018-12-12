Kotasız internet fiyatları belli oldu

Türk Telekom kotasız internet fiyatları, bugün resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle açıklandı.

Türk Telekom'un duyurduğu AKM'siz paket fiyatlar belli oldu.

4 MBPS için 60 TL

Türk Telekom'un açıkladığı tarifelerde fiyatlar arasındaki farklı belirleyen tek şey bağlantı hızları olduğu görülüyor. Tarifeleri S, M, L, XL, XXL şeklinde ayıran ISS, sabit telefonlu, yalın internetli kullanıcılarına ayrı ayrı seçenekler sunuyor.

60 TL’lik (59.90) pakette 4 Mbps gibi bir hız sağlanırken, 50 Mbps AKN’siz tarife isteyenlerin 250 TL gibi bir rakam ödemeleri gerekiyor. 100 Mbps limitsiz internet isteyenler ise 346 liraya varan aylık ücret ödemek zorundalar.

AKN’siz 13-24 ay taahhütlü yalın internet paketi fiyatları şöyle:

100 Mbps 346,90 TL

50 Mbps 259,90 TL

35 Mbps 159,90 TL

24 Mbps 129,90 TL

16 Mbps 102,90 TL

8 Mbps 89,90 TL

6 Mbps 79,90 TL

4 Mbps 69,90 TL