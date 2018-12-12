THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kotasız internet fiyatları belli oldu

Türk Telekom, kotasız internet fiyatlarını resmi sitesinden duyurdu. Fiyatlar bağlantı hızlarına göre değişim gösteriyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
Kotasız internet fiyatları belli oldu

Türk Telekom kotasız internet fiyatları, bugün resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle açıklandı.

Türk Telekom'un duyurduğu AKM'siz paket fiyatlar belli oldu.

4 MBPS için 60 TL

Türk Telekom'un açıkladığı tarifelerde fiyatlar arasındaki farklı belirleyen tek şey bağlantı hızları olduğu görülüyor. Tarifeleri S, M, L, XL, XXL şeklinde ayıran ISS, sabit telefonlu, yalın internetli kullanıcılarına ayrı ayrı seçenekler sunuyor.

60 TL’lik (59.90) pakette 4 Mbps gibi bir hız sağlanırken, 50 Mbps AKN’siz tarife isteyenlerin 250 TL gibi bir rakam ödemeleri gerekiyor. 100 Mbps limitsiz internet isteyenler ise 346 liraya varan aylık ücret ödemek zorundalar.

AKN’siz 13-24 ay taahhütlü yalın internet paketi fiyatları şöyle:

100 Mbps 346,90 TL
50 Mbps 259,90 TL
35 Mbps 159,90 TL
24 Mbps 129,90 TL
16 Mbps 102,90 TL
8 Mbps 89,90 TL
6 Mbps 79,90 TL
4 Mbps 69,90 TL

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:17
  1. internet
  2. kotasız internet fiyatları

YORUM YAZ

  • cumalcumal36 dk önce
    sizi nokta nokta noktaları sizi. Ulan 80 liraya 35 Mbit kullanırken 8 mbit'e mi düşecem şimdi?! Sizin yapacağınız işin noktasına biber sürmek lazım..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"
  1. "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"
  2. Ebru Gündeş Sarraf'ın "yalı" davası
  3. Fenerbahçeli kadın basketbolcular,..
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  5. Milli judocuların bu yılki son durağı..
  6. "Türkiye ve Japonya arasında bu filmle..
  7. Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na sert..
  8. Samsun'daki "darbeturks" operasyonu
  9. CHP'den İnsan Haklarında Eşitlik ve..
  10. Yaralıdan önce kırılan aynasını..
  11. Tır ve çekicilerin "beynini" çalan..
  12. Doğu Türkistan’da bıçak kemiğe dayandı
  13. "Kayyumları tanımayın" diyen..
  14. PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe
  15. Özhaseki açıkladı: Önümüzdeki günlerde..
  16. Avrupa şampiyonu boksör gözünü dünya..
  17. UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı
  18. Beşiktaş, Malmö'yü ağırlayacak
  19. Ormanlar yarasalarla korunacak
  20. İngiltere'de May için parti içi güven..
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

Günün Karikatürü

12 Aralık 2018
Türkiye orada askeri üs kurabilir
Türkiye orada askeri üs kurabilir
CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?