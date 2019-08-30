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Koşuya terlikle ısındı, yalın ayak yarıştı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşu öncesi terlikle ısınma hareketleri yapan 6 yaşındaki Hayalsu Demirbay, yarış sırasında terliklerini çıkarak bitiş çizgisine ulaştı - Yarışmaya Anzak kıyafeti ve çarıkla katılan Jandarma Astsubay Kerem Özpınar da ilgi çekti

30 Ağustos 2019 Cuma 13:21
Koşuya terlikle ısındı, yalın ayak yarıştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen "Çavuşköy Zafer Koşusu"nda renkli görüntüler oluştu.

Babaeski Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çavuşköy Muhtarlığınca köy meydanında "Koşuyorum öyleyse varım" sloganıyla 4 kategoride gerçekleştirilen yarışlara yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yarışa terlikle katılan 6 yaşındaki Hayalsu Demirbay ile Anzak kıyafeti ve çarığıyla katılan Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kerem Özpınar ilgi odağı oldu.

5-9 yaş çocuklar kategorisindeki yarışta yer alan Hayalsu Demirbay, yarış öncesi ayağında terlikle ısınma hareketleri yaptı.

Start düdüğünün çalmasıyla rakipleriyle koşuya başlayan Demirbay'ın, bir süre sonra terliklerini çıkarıp eline alarak yalın ayak bitiş çizgisine ulaşması dikkat çekti.

Yalın ayak koştuğunu gören bazı vatandaşların alkışlayarak destek verdiği Demirbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Demirbay, spor ayakkabı giymek istemediğini belirterek, "Yarışmada ilk başta terliklerimi çıkaramadım, sonra çıkardım. Hızlanmaya başladım ve madalya aldım." dedi.

- Anzak kıyafeti ile yarıştı

Jandarma Astsubay Kerem Özpınar'ı yarışma alanında Anzak askeri üniforması ve ayağında çarık ile gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Arka sıralarda elinde Türk bayrağı ile koşuya başlayan Özpınar, 13 kilometrelik parkuru yaklaşık 1 saat 30 dakikalık sürede tamamladı.

Özpınar, yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunu yansıtmak için Anzak üniforması ile yarışmaya katıldığını ifade etti.

Yarışmada dereceye girenlere, saman balyalarından oluşturulan kürsüde madalyaları verildi.

Yarışmada bitiş çizgisini geçtikten sonra rahatsızlanan 66 yaşındaki Fevzi Yılmaz ise sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:21
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