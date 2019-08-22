0553 313 94 23

Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin formasını giydi

Galatasaray’dan kiralık olarak Hollanda ekibi PSV’ye giden Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, yeni takımının formasını giydi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:38
Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin formasını giydi

Galatasaray’dan kiralık olarak Hollanda ekibi PSV’ye giden Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, yeni takımının formasını giydi.


Galatasaray’dan Hollanda’nın PSV ekibine kiralık olarak giden Yunan golcü Kostas Mitroglou, yeni takımına imzayı attı. Bu sezon PSV’nin başarısı için mücadele edecek Mitroglou, yeni takımının formasını giydi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda çok fazla gülmemesine atıfta bulunuldu ve hem normal hem de gülerken fotoğrafları servis edildi.


Kostas Mitroglou, transferi hakkındaki açıklamasında ise, "Kariyerimde macera dolu. PSV bu seçim için harika bir adım. Takımıma fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel, takımda yaşanan sakatlıklardan ve ayrılacak isimlerden dolayı hücum hattını güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve bu kapsamda da Mitroglou’yu transfer ettiklerini belirterek, Yunan golcünün deneyimli, ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu olduğunu söyledi.


31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 9 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist ile mücadele etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:38
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma uzman erbaş alımı 2019 şartları neler?
    1. Jandarma uzman erbaş alımı 2019..
    2. Odunpazarı Belediyesi Alpu..
    3. Haliliye Belediyesi’nden ödüllü kitap..
    4. Ateşin toprakla dansı başladı
    5. Fenerbahçe'ye Isla şoku
    6. Bakan Soylu: Yılbaşından beri 635..
    7. Ağrı’da traktör devrildi: 1 ölü 8..
    8. Kayalıklardan düşen vatandaş askeri..
    9. Tabipler Odası buna da burnunu soktu!..
    10. Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
    11. Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li..
    12. Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet..
    14. Kostas Mitroglou, yeni takımı PSV’nin..
    15. Başkan Sekmen; “İşbirliği önemli”
    16. Samsun AFAD Türkiye’ye model oldu
    17. Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni..
    18. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi..
    19. Emre Can Coşkun, Kömürspor’da
    20. Ege Denizi'nde korkutan deprem
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal