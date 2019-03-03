Kosova’ya Türk seramiği

Uluslararası projelerde sıkça tercih edilen Türk seramiği, son olarak Kosava’nın başkenti Priştine’de yapılan Lakrishte Kompleksi’nde tercih edildi. Kosova’nın Priştine şehrinde yapılan Lakrishte Kompleksi’nin porselen cephe kaplamasında, Seramiksan’ın dikkat çeken ürünlerinden Venüs Serisi kullanıldı.

Seramiksan’ın porselen dış cephe kaplamaları, uluslararası birçok projede de tercih ediliyor. Arting LLC tarafından uygulanan proje kapsamında Kosova’nın Priştine şehrinde yapılan Lakrishte Kompleksi’nin porselen cephe kaplamasında, Seramiksan’ın dikkat çeken ürünlerinden Venüs Serisi kullanıldı.

Venüs Serisinin, Lakrishte Kompleksi’nde kullanılan 60x120 cm siyah rengi etkileyici ve modern bir görüntü sunuyor. Serinin ayrıca beyaz, bej, koyu gri, warm gri renk ve 60x60-60x120 cm ebat seçenekleri de bulunuyor.

Kaliteli yaşam için gerekli tüm teknolojiyi estetik tasarımlarıyla birleştiren Seramiksan, tüm yaşam alanları ve kamusal alanlar için kullanılabilecek seramik, granit, porselen cephe kaplamaları, vitrifiye ürünleri ve yapı kimyasalları üretiyor.