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Gündem Kosova'da Türk askerini gördüler! Sevinçten bakın ne yaptılar! Çok şaşıracaksınız
Gündem

Kosova'da Türk askerini gördüler! Sevinçten bakın ne yaptılar! Çok şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2023-06-10 12:27:00 -
Kosova'da Türk askerini gördüler! Sevinçten bakın ne yaptılar! Çok şaşıracaksınız

Kosova'da yolda karşısına Türk komando taburu çıkan Müslümanlar, İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısını açtı. Ve o anları "Hoş geldiniz" notuyla sosyal medyada paylaştı.

 

Kosova'da yolda karşısına Türk komando taburu çıkan Müslümanlar, İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısını açtı. Ve o anları "Hoş geldiniz" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.

Olayların başlamasının ardından tansiyon yükselmeye başladı. Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki personel sayısını artırdı.
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Çok sayıda NATO askerinin yaralandığı da bilgiler arasında yer aldı.

Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilimin ardından NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'den talepte bulundu. NATO'nun isteği üzerine harekete geçirilen komando taburu, olayların meydana geldiği Kosova'ya gönderildi. Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikali gerçekleşti.

Kosovalılar, ülkeye giden Türk komando taburunu sevinçle karşıladı. Türk askerini gören bir Kosovalı, sosyal medyada sevincini İbrahim Tatlıses şarkısı ile paylaştı.

 

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