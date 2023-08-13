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Teknoloji Kosova Türk Füzesi ile gücüne güç katıyor
Teknoloji

Kosova Türk Füzesi ile gücüne güç katıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-13 01:19:00 -
Kosova Türk Füzesi ile gücüne güç katıyor

Kosova Güvenlik Güçleri (KSF), OMTAS Tanksavar Füzesi için Roketsan yetkililerinden eğitim aldı. OMTAS, kısa süre önce KSF envanterine alındı. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen OMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM), tripod üzerinden atılan konfigürasyonda olduğu gözlemlendi. OMTAS Füzeleri, Türk Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan FNSS PARS ve FNSS KAPLAN tipi Silah Taşıyıcı Araç (STA) platformları tarafından da kullanılıyor.

Mayıs 2023’te NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) envanterindeki OMTAS Füzesi ilk kez görüntülenmişti. Tatbikat kapsamında yapılan sergide OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi Lançeri ve eğitim füzesi görüldü.

KSF, OMTAS Tanksavar Füzesi operatörlüğü için Roketsan uzmanlarından eğitim aldı. Böylelikle KSF güçleri, artık OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesini kullanabilir hale geldi.

Konuyla ilgili olarak KSF’den yapılan açıklamada, “Türk savunma sanayiisi tarafından üretilen Roketsan “OMTAS” tanksavar silah sistemi için işletme ve bakım eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim, üretici firmanın eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi ve bu sistemin hem çalışma şekli hem de bu ekipmanın bakımı ve depolanması için sunduğu birçok olanak hakkında bilgi edinme fırsatı sağlandı.” ifadelerine yer verildi.

OMTAS Tanksavar Füzesi

Roketsan tarafından Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen OMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM), tripod üzerinden atılan konfigürasyonda olduğu gözlemlendi. OMTAS Füzeleri, Türk Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan FNSS PARS ve FNSS KAPLAN tipi Silah Taşıyıcı Araç (STA) platformları tarafından da kullanılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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