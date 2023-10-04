Kosova sınırındaki askerler çekiliyor! Rus desteği gelmedi Sırplar geri adım attı attırdı

MEHMET AYDIN

Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan ve her fırsatta gücü kullanmak ve işgale girişmek için bahane arayan Sırbistan, zoru görünce bir defa daha çark ederek geri adım attı. 24 Eylül’de Kosova’daki ayrılıkçı Sırpların bir polis noktasına saldırıp bir polisi öldürmesi ve bir polisi de yaralaması sonrası bölgede yine gerilim tırmanırken, Sırbistan bunu fırsata çevirip Kosova sınırına binlerce asker ve silah yığdı.

Sırp yığınağından istihbarari bilgiyle haberdar olan ve önce Kosova’yı önlem alması için uyaran Amerika, sonrasında da Belgrad yönetimini açıkça tehdit ederek, bölgede bir çatışmaya izin vermeyeceğini ve Kosova’yı destekleyeceğini belirtti. Priştine yönetiminin Sırbistan’ı uyararak askerlerini derhal geri çekmesini kaile almayan Belgrad yönetimi, Amerika’dan gelen uyarı sonrası Rusya’dan da istediği desteği bulamayınca, bir yaptırıma maruz kalmamak için asker çekeceğini belirtti.

Sırbistan, Beyaz Saray’ın Sırp asker ve zırhlı birliklerinin “eşi benzeri görülmemiş” yığınağı nedeniyle cezalandırıcı önlemlerle karşılaşabileceği yönündeki ABD tehdidinin ardından bazı birliklerini Kosova sınırından geri çekti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, askerlerin geri çekilmesi emrini verdiğini açıkladı. Financial Times gazetesine konuşan Sırp Cumhurbaşkanı, herhangi bir askeri harekatın ters etki oluşturacağını söyleyerek “Sırbistan savaş istemiyor” ifadesini kullandı.

Kosova: Kısmi çekilme yaptılar

Kosovalı bir hükümet yetkilisi Sırpların kısmi geri çekilmesini doğrulayarak, son 5 günde sınır çevresindeki mevzilere taşınan asker ve teçhizatın kaldırıldığını ancak geride hala önemli bir gücün kaldığını söyledi.

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Geri çekilme, Beyaz Saray’ın endişelerini kamuoyuna açıklamasının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Vuciç’e sert bir çağrı yapmasının ve Kosova’daki NATO barış gücü KFOR’un yüzlerce İngiliz askeriyle takviye edilmesinin ardından gerçekleşti.

Vucic tehdit edildiğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sırp lider Vuciç ile yaptığı görüşmede “derhal gerilimi düşürmesi” ve “Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik önceki anlaşmaya geri dönmesi” uyarısında bulundu. Tanjug haber ajansına konuşan Vucic, “Blinken, buna uymaması halinde ABD’nin Sırbistan’a karşı önlemler alabileceğini söyledi. Ben de dedim ki siz bir süper güçsünüz ve istediğinizi yapabilir ya da söyleyebilirsiniz ama ben buna tamamen karşıyım. Bence bu çok kötü olur” ifadelerini kullandı.

Kosova'daki ayrılıkçı Sırplar Belgrad'ın kontrolünde

Daha önceki dönemlerde de benzer gerginliklerin çıkmasına neden olan Kosova’dki ayrılıkçı Sırplar, Belgrad yönetimin emriyle hareket ediyor ve bir çatışma için zemin hazırlıyor. Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıda da Sırp silahlı grup, Kosova’nın kuzeyindeki Sırp azınlığı temsil eden Belgrad destekli bir parti olan Sırp Listesi’nin lider yardımcısı Milan Radoicic tarafından yönetiliyordu. Radoicic de çatışmadan kendisinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.