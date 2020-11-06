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Aktüel Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Lahey'e getirilerek gözaltında tutulduğunu açıkladı. Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görev
Aktüel

Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Lahey'e getirilerek gözaltında tutulduğunu açıkladı. Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görev

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:03:36 -
Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Lahey'e getirilerek gözaltında tutulduğunu açıkladı. Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görev
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