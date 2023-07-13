Kosova Meclisi fena karıştı, kavga çıktı! Milletvekilleri birbirine girdi: Çok sert itiraz etti, Başbakan’a su atıldı! O anlar

Kosova parlamentosunda konuşan Başbakan Albin Kurti’ye ülkenin kuzeyindeki Sırplarla gerilimi azaltmaya yönelik AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada bir muhalefet milletvekilinin su atması üzerine ortalık karıştı.

Kosova Demokratik Partisi milletvekili Mergim Lushtaku’nun, konuşması sırasında Kurti’ye yaklaşarak su atması arbede yaşanmasına neden oldu. Olaydan hemen önce Kurti’nin yardımcısı Besnik Beslimi, kürsünün önüne koyulan ve başbakanla alay eden bir çizimi alarak yırttı.

Yerel medya, Başbakan Kurti’nin kargaşa sırasında meclis salonundan çıkarıldığını söyledi.

Kosova muhalefetinin Kurti’nin kuzeyde izlediği ve Batılı müttefiklerle ilişkileri geren politikaları eleştirdiği biliniyor.

ABD ve Avrupa Birliği, mayıs ayında bölgedeki Sırp çoğunluğun büyük ölçüde boykot ettiği bir seçimin ardından polis destekli Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesiyle patlak veren şiddet olaylarının ardından durumun yatıştırılmasına yardımcı olması için Kurti’ye baskı yapmıştı. İstifası bile istendi.

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Yerel Sırplar ile Kosova polisi ve NATO öncülüğündeki barış gücü askerleri arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi yaralanmış ve 1998-99 yıllarında 10 binden fazla şahsın ölümüne neden olan olaylara benzer bir çatışmanın yaşanması korkusunu körüklemişti.

Çarşamba günü Kurti, Kosova’nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu bölgelerdeki dört belediye binasının dışında görev yapan özel polis memurlarının sayısını azaltacağını ve her bir kasabada yeni belediye başkanlığı seçimleri düzenleyeceğini açıkladı.

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