Kosova Dışişleri Bakanı Haradinaj-Stublla, Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, Kosova-Sırbistan Diyalog Süreci çerçevesinde ülkesinin mevcut sınırlar içerisinde karşılıklı tanıma içeren ve Kosova'nın sahip olduğu anayasal çerçeve dahilinde nihai bir anlaşmaya varılmasını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Haradinaj-Stublla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İzmir depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Haradinaj-Stublla, Kosova'nın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Haradinaj-Stublla, "Türkiye'ye bize pandemi döneminde ve bu zor yıl boyunca, başka bir ülkenin göstermediği dayanışmayı gösterdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde yürütülen iş birliğinin iki ülkeyi diğer ülkelerden ayırdığını değerlendiren Haradinaj-Stublla, aşıya erişim sağlanması konusunda da Türkiye'nin desteğine güvendiklerini belirtti.

Haradinaj-Stublla, Türkiye ve Kosova arasında çok uzun zamandır devam eden dostane ilişkilerin bulunduğunun altını çizerek, Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Haradinaj-Stublla, savaş sonrasında da ülkenin yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin destek olduğunu aktardı.



Batı Balkanlarda istikrar, barış ve güvenlik sağlanması için güçlü bir Kosova gerektiğine işaret eden Haradinaj-Stublla, Kosova'nın Batı Balkanlarda güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini vurguladı.

Haradinaj-Stublla, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu Kosova'ya davet etti.

- Kosova-Sırbistan Diyalog Süreci

Sırbistan'la diyalog süreci hakkında ise Haradinaj-Stublla, Kosova'nın diyaloğa devam etme ve Sırbistan'la çözümlenmemiş tüm sorunları barışçıl yollarla çözme konusunda kararlı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Haradinaj-Stublla, Kosova'nın yapıcı, güvenilir ve anlaşmalara uyan bir ortak olduğunu kanıtladığını aktararak, "Ancak, Sırbistan maalesef bu anlaşmalara, ilkelere ve iyi komşuluk ruhuna uyan bir ortak olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi olmak isteyen Sırbistan'ın, Ermenistan'a silah tedariki gibi bazı yapıcı olmayan eylemleri bulunduğunu belirten Haradinaj-Stublla, Belgrad'ın aynı zamanda saldırı sistemlerini de almaya devam ettiğini ifade etti.

Haradinaj-Stublla, bunun komşu ülke olarak Kosova'yı zor durumda bıraktığına dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizler toplu mezarlar keşfettik, bu Kosova halkı için gerçekten savaştan 21 yıl sonra çok acı bir yara. Bu keskin gerçekliğe rağmen Sırbistan, hala bunu reddetmeye devam ediyor, Kosova'ya yönelik yapıcı bir yaklaşıma sahip olmak isteyen herkesi yeni savaşlarla tehdit ediyor. Gerçekten çok zor bir ortakla Kosova-Sırbistan Diyaloğu'nu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Ancak bu diyalog için belirli ilkeler ve süre olması gerektiğini de savunuyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) kolaylaştırıcı olarak Sırbistan'la olan diyaloğu tanımlamasını istiyoruz. Çünkü 10 sene geçti ve somut sonuçlar göremedik. Dolayısıyla, mevcut sınırlar içerisinde karşılıklı tanıma içeren ve Kosova'nın sahip olduğu anayasal çerçeve dahilinde nihai bir anlaşmaya varılmasını destekliyoruz. Bu ilkelerin dışında varılmak istenilen bir çözüm kabul edilmeyecektir."

- Anlaşmalara imza atıldı

Diğer taraftan Çavuşoğlu ve Haradinaj-Stublla, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası" olmak üzere iki anlaşmaya imza attı.