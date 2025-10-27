  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Köşk'teki samanlar vatandaşı bezdirdi
Yerel

Köşk'teki samanlar vatandaşı bezdirdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Köşk'teki samanlar vatandaşı bezdirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde rüzgarlı havalarda yola savrulan samanlar sürücüleri bezdirdi. Vatandaşlar, Köşk Baklaköy girişindeki saman pazarının karayolundan uzak, daha güvenli bir alana taşınmasını talep etti.

Aydın'ın Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi girişinde yer alan saman pazarı, özellikle rüzgarlı havalarda sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Karayolu kenarında açıkta bırakılan saman balyaları, rüzgarlı havalarda yola savrularak görüş mesafesini düşürüyor. Vatandaşlar, bölgede zaman zaman yaşanan bu durumun sürücüler açısından risk taşıdığını ifade ediyor. Saman pazarının daha güvenli bir bölgeye taşınmasını isteyen vatandaşlar, yükleme ve indirme işlemlerinin de yol kenarında yapılması nedeniyle trafik akışında da sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Bölge sakinleri muhtemel kazaların önüne geçmek için yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi.

650 Ton Saman Kundaklandı! Milyonluk zarar
650 Ton Saman Kundaklandı! Milyonluk zarar

Yerel

650 Ton Saman Kundaklandı! Milyonluk zarar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23