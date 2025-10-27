Köşk'teki samanlar vatandaşı bezdirdi
Aydın'ın Köşk ilçesinde rüzgarlı havalarda yola savrulan samanlar sürücüleri bezdirdi. Vatandaşlar, Köşk Baklaköy girişindeki saman pazarının karayolundan uzak, daha güvenli bir alana taşınmasını talep etti.
Aydın'ın Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi girişinde yer alan saman pazarı, özellikle rüzgarlı havalarda sürücüler için tehlike oluşturuyor.
Karayolu kenarında açıkta bırakılan saman balyaları, rüzgarlı havalarda yola savrularak görüş mesafesini düşürüyor. Vatandaşlar, bölgede zaman zaman yaşanan bu durumun sürücüler açısından risk taşıdığını ifade ediyor. Saman pazarının daha güvenli bir bölgeye taşınmasını isteyen vatandaşlar, yükleme ve indirme işlemlerinin de yol kenarında yapılması nedeniyle trafik akışında da sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.
Bölge sakinleri muhtemel kazaların önüne geçmek için yetkililerden bir çözüm bulunmasını istedi.