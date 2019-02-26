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Köşk’te Cumhur ittifakı el birliği ile çalışmalarına devam ediyor

AK Parti’nin Aydın’daki kalesi Köşk ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Nuri Güler ve ekibi Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ı makamında ziyaret edip çalışma planlarını değerlendirdiler.

26 Şubat 2019 Salı 12:26
Köşk’te Cumhur ittifakı el birliği ile çalışmalarına devam ediyor

AK Parti’nin Aydın’daki kalesi Köşk ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Nuri Güler ve ekibi Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ı makamında ziyaret edip çalışma planlarını değerlendirdiler. Belediye Başkanı Rıfat kadri Kılınç’ın desteğini alan ekip saha çalışmalarına birlikte yapmaya başladı.


Cumhur ittifakı olarak 31 Mart akşamı çalışmalarını zaferle taçlandıracaklarını ve bir kez daha kazanın Köşk olacağını belirten Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı Nuri Güler, vatandaşın Cumhur ittifakına ve ekibine güveninin tam olduğunu belirterek bu güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi.


Programı kapsamında İlçeye Bağlı Akçöy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, İl Genel Meclisi üyeliği boyunca yaptığı hizmetlerden söz ederek başkan olduğu takdirde Köşk’ü daha yaşanabilir hale getireceğini söyledi.


“Ben değil biz olacağız”


İyi bir ekip olduklarını ve ilçeyi ‘ben değil, biz olarak’ yöneteceklerini kaydeden Cumhur İttifakı Başkan Adayı Nuri Güler, “İyi bir ekip olduk. Köy, köy kapı kapı dolaşıyoruz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor ve vatandaşlarımızın ilgisi bizlere şevk veriyor. Hedefimiz Köşk’te Cumhur ittifakı olarak AK Parti ve MHP’nin tüm oylarını alarak hizmete devam etmek” diyerek Köşk’te hizmetlerin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.


Köşk ilçesinde 10 yıldır iktidar partisinin desteği ile uzun süredir ihmal edilen alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirildiğini şimdi sıranın yaşam alanlarını güzelleştirmek olduğunu belirten Güler, “Köşk ilçemiz Başkanımız Rıfat Kadri Kılınç’tan önce muhalefet partiye mensup başkanlar tarafından yönetilmeye çalışıldığı için bir çok hizmetten mahrum kalmış. Rifat Başkan ile Köşk, üniversiteye, kanalizasyona, hastane ve kapalı spor salonu gibi bir çok sorunu çözüldü. Şimdi sıra yaşam alanlarını güzelleştirmekte. Bunun için halkımızdan yetki istiyoruz” diye konuştu.


Kırsal ve merkezdeki mahallelerde vatandaşlardan yoğun ilgi gören Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Nuri Güler, Köşk’ün adına yakışır bir ilçe olacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:26
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