Galatasaray'dan Muriç ve Leao ile ilgili flaş karar!

Galatasaray'da yönetimin mazbatasını almasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. TRT Spor’un haberine göre, Sarı kırmızılı kulüple adı geçen Vedat Muriç ve Leao'nun ise transfer listesinde yer almadığı belirtildi.

Yeniden Galatasaray başkanlığına seçilen Başkan Dursun Özbek, mazbatasını aldı. Yönetim kurulundaki görevlendirmeler de belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte artık transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

Bu arada oluşturulan ilk transfer listesinde kulüple anılan bazı oyuncuların bulunmadığı belirtiliyor.

Mallorca’da forma giyen Vedat Muriç de bu kapsamda listede yer almıyor.

Yönetimin, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile yola devam edilmesi durumunda santrafor bölgesine yüksek maliyetli transfer düşünmediği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk’un da eski öğrencisi için herhangi bir rapor vermediği öğrenildi.

Listede ilk aşamada yer almayan bir diğer isimse Rafael Leao… Milan’dan ayrılmayı düşünen Portekizli futbolcu için resmi bir girişim planlanmıyor.

Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile yola devam edilmesi durumunda kanat bölgesine kiralık ya da düşük maliyetli bir oyuncu düşünülüyor.