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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in Ramazan Bayramı mesajı

AYDIN (İHA) – AK Partili Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan Bayramı öncesi bir mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:22:18 -
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in Ramazan Bayramı mesajı

AYDIN (İHA) – AK Partili Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ramazan Bayramı öncesi bir mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.


Başkan Güler mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin öne çıktığı, bir olma, birlik olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi yüzünden maalesef buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz belki ama gönüllerimiz bir. Güzel günlere en kısa zamanda kavuşabilmemiz, tekrar bir arada olabilmemiz için biraz daha sabretmeliyiz. Ben tüm kalbimle inanıyorum ki; devletimizin aldığı tedbirler ve kusursuz sağlık sistemimiz sayesinde kavuşmamıza az kaldı. Rabbim mübarek ramazan ayı boyunca; yaptığımız ibadetleri ihlâsla, samimiyetle yapılmış makbul ibadetlerden, tuttuğumuz oruçları en güzel, en faziletli oruçlar gibi sınırsız sevaplar vererek kabul etsin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini ve içerisinde bulunduğumuz zor günleri geride bırakmamıza vesile olmasını temenni ediyorum”

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