KOSGEB'den ne kadar destek alınır?
KOSGEB'den ne kadar destek alınır? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB iş kurmak isteyen veya bir projesini gerçekleştirmek isteyen kişilere maddi destekte bulunuyor. KOSGEB'den ne kadar destek alınır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, KOSGEB'den ne kadar destek alınır? İşte ayrıntılar...12 Eylül 2019 Perşembe 21:32
KOSGEB'den ne kadar destek alınır? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB iş kurmak isteyen veya bir projesini gerçekleştirmek isteyen kişilere maddi destekte bulunuyor. KOSGEB'den ne kadar destek alınır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, KOSGEB'den ne kadar destek alınır? İşte ayrıntılar...
KOSGEB'den ne kadar destek alınır?
Ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile 370 bin liraya varan destek veriliyor. İşte 4 kalemde destekler:
Geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olana 10 bin lira destek sağlanıyor.
Performans desteği
İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor. Destek tutarı hesaplanırken, ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Program başlangıç tarihinden itibaren 1'inci yıl birinci performans dönemi ve 2'nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanıyor. 2 dönemde toplam 10 bin ile 40 bin lira arasında destek veriliyor. Girişimci; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.
Teçhizat desteği
İşletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz destek sağlanıyor. Üst limit; işletmenin teknolojik düzeyine göre 100 bin, 200 bin ya da 300 bin lira. Destek oranı yüzde 75.
KOSGEB desteği hangi sektörlere sağlanıyor?
Gıda ürünlerinin imalatı
İçeceklerin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
Bina inşaatı
Özel inşaat faaliyetleri
Toptan ve perakende ticaret
Konaklama
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler
Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.
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