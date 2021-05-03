KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

KOSGEB kredisinden kimler faydalanabilir?

Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.

Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." bilgisini verdi.

KOSGEB kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren başlıyor. e-Devlet üzerinden KOSGEB'e başvurular yapılacak.