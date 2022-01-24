Kosgeb kadın girişimci desteği ile açtığı atölyede ihracata hazırlanıyor

Sivas'ta, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 5 yıl önce aldığı destekle giyim atölyesi kuran Fazilet Çakmak, iç piyasada gördüğü talebin ardından ihracat için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kosgeb destekleri

Kız Meslek Lisesi Hazır Giyim Bölümü'nden mezun olan evli ve 2 çocuk annesi Çakmak, KOSGEB'den aldığı destekle küçük bir atölye kurdu.

Zamanla işlerini geliştiren Çakmak'ın 5 kişiyi istihdam ettiği atölyesinde ürettiği outdoor (Dış mekan) kıyafetler, iç piyasada ilgi gördü.

Çakmak, "mountway" markasıyla iç piyasanın ardından yurt dışına açılmak için girişimlere başladı.

Fazilet Çakmak, Liseden mezun olduktan sonra iş hayatına atılmaya karar verdiğini söyledi.

-"Bunların meyvesini toplayacağımı biliyordum"

KOSGEB desteğiyle kurduğu atölyesinde kayak montu ve pantolonu ile polar gibi outdoor kıyafetler ürettiklerini belirten Çakmak, başarı hikayesini şöyle anlattı:

"Çok zorluklar çektim. KOSGEB bizi desteklese de kendi sermayemizden kullanmamız gerekiyordu. Gözümüz gibi sevdiğimiz bir arabayı feda ettik ama bundan da hiç üzüntü duymadık. Çünkü bir şeyler üretmek, onları görmek çok güzel bir duygu. Bunların meyvesini toplayacağımı biliyordum. Şu anda 5 arkadaşımızla çalışıyoruz, inşallah ileride daha çok arkadaşımızı istihdam etmek istiyoruz. Hayallerime yavaş yavaş tırmanıyorum. İhracat için ABD, Meksika ve Hollanda ile görüşme yapıyoruz. Hollanda'ya numuneler göndereceğiz, diğer ülkelere numuneler gönderdik ve geri dönüşleri çok güzel oldu. Yurt dışı üretim için de KOSGEB ile görüşüp, destek alıp inşallah daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız."

- "Arap ülkelerine çocuk kıyafetleri satışına hazırlanıyoruz"

Çakmak, yeni bir marka ile de Arap ülkelerine çocuk kıyafetleri pazarlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Çocuk abiyesi üretimi için alt yapı hazırladıklarını dile getiren Çakmak, "Katar ve Dubai başta olmak üzere Arap ülkeleriyle çalışacağız. Koleksiyon hazırlıyorum, ilk 20 modelim çıktı. Arkasından tekrarı gelecek, bunu 100-150'ye çıkartacağız. Gayet iyi dönüşler alıyoruz, tasarımların hepsi bana ait." dedi.

Çakmak, "Ben hep hayal ettim, bu kadar olacağını da hiç düşünmemiştim. İnşallah daha da büyümeyi hedefliyorum. Büyük markalara rakip olacağıma eminim, inşallah bunu da gerçekleştiririm." şeklinde konuştu.

Kosbep destekleri nedir?

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. (Bu destek programı, Girişimcilik Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

KOSGEB Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.

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KOSGEB e hizmet

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.