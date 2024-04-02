KOSGEB desteği aldı! Eşi seviyor diye çikolata üretmeye başladı

Van'da Perihan Duman isimli kadın girişimci, eşi çikolata seviyor diye çikolata üretim atölyesi kurdu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan Perihan Duman isimli vatandaş, eşi çikolata seviyor diye çikolata atölyesi kurdu. KOSGEB’den aldığı destekle çikolata atölyesi kuran 48 yaşındaki Duman, girişimiyle de Van'daki kadınlara örnek oldu. ‘Süper Çikolata’ ismini vererek patentini alan kadın girişimci, yaptığı çikolataları Van’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerine pazarlıyor.

Eşinin aşırı çikolata sevgisinden dolayı 2021 yılında atölyeyi kurduğunu belirten Perihan Duman, “Eşim çikolatayı çok sevdiği için böyle bir girişimde bulundum. Burayı KOSGEB destekli açtık ve daha sonra kooperatife dönüştürdük. Burada kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz. Kadınlar hem burada meslek öğreniyor hem evlerine yardımda bulunuyorlar hem de psikolojileri açısından çok iyi oluyor. Hatta çoğu çalışanımız usta öğreticilik belgesi bile aldılar” dedi.

Süper Çikolata ismini verdiği çikolatayı tescilleyerek, patentini aldıklarını belirten Duman, tüm resmi işlemlerin tamamlandığını söyledi. Ürettikleri çikolataları başka illere de gönderdiklerini aktaran Duman, “Çikolatalarımızı pastaneler, kurumlar alıyor. Ayrıca toptan ve perakende satışlarımız var. Herkesin tercihine göre çalışıyoruz. Şehir dışına da kargolarımız oluyor. Çikolatalarımızı alanlar, tadını bilenler bağımlısı oluyor ve eş, dost, arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Bu da bizim satışlarımızı olumlu etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Çikolatanın ham maddesini İstanbul’dan aldıklarını belirten Duman, “İşlenmemiş hammaddeyi İstanbul’dan temin ediyoruz. Burada bu hammaddeyi işleyerek kalıplara dolduruyoruz. Kendi üretimimiz olup hiçbir katkı maddesi yok. Günlük taze ve hijyen bir şekilde üretiliyor. Her damak tadına hitap ediyoruz. Kuru yemişlik ve kuru meyveli çikolatalarımız mevcut olup, fiyatlarımız da piyasaya göre çok uygun. Glüten olmadığı için de üretim yapıyoruz. Çölyak hastası ya da alerjisi olanlar bile alabilir ve gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Hiçbir rahatsızlık vermiyor” diye konuştu.

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Ramazan Bayramı nedeniyle bir yoğunluğun yaşandığına vurgu yapan Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda bayram siparişlerimiz var. Kurumlar bizden alıyor. Geçen hafta Erzurum’a gönderdik. Şimdi de Van için yapıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirimlerini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun, çikolatanız süper olsun.”