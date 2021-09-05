KOSGEB Bozkurt'ta esnafa 40 milyon lira kredi verecek

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurt, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile basın açıklaması yaptı.

Kurt, Kastamonu ve Sinop ağırlıklı yaşanan sel afetinde devletin hızlıca aksiyon aldığını belirtti.

Bölgede çalışmaların hızlıca başlatıldığını dile getiren Kurt, "Hemen her gün farklı bakanlarımız ve ilgili birimler burada afeti yerinde görerek alınabilecek tedbirlerle vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yaptı. Can kayıpları tabii geriye çeviremeyeceğimiz en önemli unsur. Tekraren onlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Kayıpları olan ailelere tekrar sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Kurt, "KOSGEB olarak afetin hemen ardından Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile beraber buraya geldik. Hem Sinop hem de Kastamonu'da yerinde incelemelerde bulunduk. Ben de buraya tekrar gelip bugüne kadar yaptığımız işlemleri tekrar değerlendirmek üzere arkadaşlarımızla bir araya geldim." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'ta geçici şube oluşturduklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Diğer ilçelerimizde de şubelerimiz geçici olarak oluşturuluyor. Vatandaşlarımız bize gelmesin biz vatandaşımıza gelip yerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere 100 bin liraya kadar cirosu olan esnafımıza 100 bin lira sıfır faizsiz bir yıl ödemesiz toplamda 3 yıl ödemeli bir kredi paketimiz var. Cirosu 100 bin liradan yüksek olan esnafımıza da 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Bu çerçevede toplamda burada 40 milyon lira civarında bir kredi hacmini oluşturmuş olacağız. Yine Sinop'ta da buna benzer bir rakam var. Bunu hızlı bir şekilde bankalar üzerinden vatandaşlarımız kullanabilecek. İşletme sermayesi olarak işlerine devam edebilmeleri için zarar ziyanlarını karşılamak üzere bunu kullandırmış olacağız."

Kastamonu'da 5 bin 700 aileye 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldı

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren ilçede, kurtarma ve tahliye çalışmalarının yapıldığını, daha sonrasında ise temizlik ve kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Esnafların afetten ağır şekilde etkilendiğini anlatan Çelik, "Özellikle Bozkurt ilçemizde bu afetten etkilenmeyen neredeyse hiçbir esnafımız kalmadı. Dükkanlarımızın içerisinde hiçbir şey kalmamıştı. Doğramaları, camları hiçbir şeyi kalmamıştı. Hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız dükkanlarımızın doğramalarını, camlarını takmaya başladı ve devam ediyor. Kaba temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Yıkılacak binaların tespiti, yıkılması hem iş yerlerinin hem evlerin yerlerinin planlanması ve buna dönük çalışmalar, Abana ve Bozkurt sanayilerimizin yeniden yapımıyla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor." dedi.

Selin ardından zararın tespiti edilmesi için komisyonların kurulduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Bu zararlara karşılık devletimiz, hükümetimiz belli yardımlarda avansları yatırdı. Önümüzdeki günlerde de bu iş yerleriyle ilgili yardımlar tamamlanacak. Şu ana kadar sadece Kastamonu'muzda 5 bin 700 civarında hemşehrimize, aileye 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldı. Bu sadece nakdi yardım. Ayni yardım olarak da ülkemizin çeşitli yerlerinden 1200'ün üzerinde tır ilimize geldi. Bu ayni yardımlarda vatandaşlarımıza dağıtıldı. Ben tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yardım gönderen, bizim bu zor günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu 70 milyon lira vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar inşallah daha da artacak. Biz vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bayın Bakanlarımıza, hükümetimize tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da yaraların kısa sürede sarılacağını belirterek, "İlk günden beri Kastamonu Belediyesi olarak 100 tane çalışanımız ve 25 tane iş makinemizle bölgede olduk. Yaraları birlikte sarıyoruz. Biz 8 tane makinemizle püskürtme tarzında sadece Bozkurt merkez değil ,bütün ilçelerimiz ve bütün köylerimizde 2 gün aralıklarla ilaçlama yaptık." diye konuştu.

Toplantıya KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol da katıldı.