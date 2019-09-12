Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB iş kurmak isteyen veya bir projesini gerçekleştirmek isteyen kişilere maddi destekte bulunuyor. KOSGEB'e nasıl başvurulur ve KOSGEB desteği nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB desteği nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmektedir.

KOSGEB başvuru şartları neler?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.