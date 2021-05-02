KOSGEB aracılığıyla işletmelere özel 75 bin liraya kadar faizsiz, üç yıl geri ödemesiz destek paketi hazırlandı. Girişimciler KOSGEB başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KOSGEB başvuruları nereden yapılıyor?

KOSGEB başvuruları ne zaman başlıyor? 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB destek programı hakkında, "Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

KOSGEB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ