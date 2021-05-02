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Ekonomi KOSGEB 5 milyarlık destek kredisine nasıl başvurulur?
Ekonomi

KOSGEB 5 milyarlık destek kredisine nasıl başvurulur?

KOSGEB tarafından esnafa verilecek 5 milyar liralık desteğin detayları merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Peki, KOSGEB 5 milyarlık destek kredisine nasıl başvurulur?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:47:00 -
KOSGEB 5 milyarlık destek kredisine nasıl başvurulur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sağlanacak 5 milyar iralık desteğin detaylarını duyurdu. Peki, KOSGEB 5 milyar lia desteğine nasıl ve ne zaman başvurulur?

KOSGEB 5 milyarlık destek kredisine nasıl başvurulur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi.

Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, “Bu dönemde Covid-19’a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ’lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ’ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ’lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik” dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19’dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020’de 2019’a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra yani 2024’ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Bu programımız ile bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Teknoloji tabanlı start-up’ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin TL’ye kadar ilave destek sağlayacağız. Yine bu start-up’lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız” ifadelerini kullandı.

KOSGEB 5 milyarlık destek kredisi başvuruları ne zaman?

“Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz” diyen Bakan Varank, : “Şu anki hedefimiz, Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye’deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum.” dedi. Bakan Varank, başvuruları 3-21 Mayıs arası alacaklarını kaydetti.

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