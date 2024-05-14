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Dünya Köşeye sıkışan Zelenskiy telefona sarıldı
Dünya

Köşeye sıkışan Zelenskiy telefona sarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 21:25:00 -
Köşeye sıkışan Zelenskiy telefona sarıldı

Rusya, Ukrayna'da açtığı yeni cepheyle bu ülkeyi zor durumda bıraktı. Önlem almak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bakan Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede cephe hattındaki durumu, Ukrayna ordusuna destek ve savunma işbirliğinin sürdürülmesini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Harkiv ve Harkiv bölgesi gibi şehirlerimizi ve toplumumuzu korumak için Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini müzakere ettik. Harkiv bölgesi için 2 Patriot sistemi Rus teröründen hayatları korumak için önemli ölçüde yardımcı olabilir."

Zelenskiy, görüşmede haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlıkları da ele aldıklarını kaydederek "ABD Başkan Biden'ın zirveye katılımı ve ABD'nin kurallara dayalı bir dünya düzeninin sürdürülmesindeki rolünün zayıflamaması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

ABD halkına, ABD Kongresine, ABD Başkanı Joe Biden'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya desteklerini sürdürme kararını takdirle karşıladıklarını ve Blinken ile "Ukrayna askerlerinin ellerine silahların geçmesi için açıklanan yardım paketlerinin en kısa sürede nasıl uygulanacağını" ele aldıklarını belirtti.
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Kaynak: AA

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