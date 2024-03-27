Köşeye sıkışan PKK çözülüyor! Kamptan kaçan 1 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
TSK'nın başarılı operasyonları ve ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO