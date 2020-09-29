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Gündem Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:17:00 -
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Dağlık Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutan Ermenistan alçakça bir saldırı gerçekleştirerek Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombaladı. Karşşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu Ermenistan birliklerine ağır kayıplar verdirdi.

Stratejik noktaları ve köyleri tek tek ele geçiren Azerbaycan ordusu Türk SİHA'larının da desteğiyle 550'den fazla Ermeni askerini öldürdü. Azerbaycan ordusunun gücü karşısında neye uğradığını şaşıran Ermeni birlikleri cepheden kaçmaya başladı.

İyice köşeye sıkışan Ermenistan'ın S-300 hava savunma sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere göndereceği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek" ifadelerini kullandı.

Dergahlı, Ermenistan'a ait S-300'lerin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını söyledi.

 

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