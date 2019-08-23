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Köse’den Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ile birlikte 30 Temmuz’da yapılan kongre sonrasında tekrardan MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:47
Köse’den Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ile birlikte 30 Temmuz’da yapılan kongre sonrasında tekrardan MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Kulübün Beştepe Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Köse, Yiğiner ve yönetimini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti ve Yiğiner’den çalışmaları ile kulüp hakkında bilgi de aldı.



Şampiyonluğu da göreceğiz


Ankaralıları şehrin takımı Ankaragücü’ne destek olmaya ve sahip çıkmaya davet eden Köse, yeni sezonda da takıma başarılar diledi.Köse, "Yönetimi, taraftarı ve futbolcusuyla çok daha güçlü ve başarıya odaklanmış şehrimizin takımı Ankaragücü’ne yeni sezonda başarılar dilerim. Taraftara yakışan her maç stadı doldurmaktır. Bizler de her zaman takımımızın yanındayız, hemşehrilerimizi de şehrimizin takımı Ankaragücü’ne her daim destek olmaya davet ediyorum. İnşallah Ankaragücü’nün şampiyon olduğu günleri de göreceğiz" dedi.


Köse’nin kulübe ziyaretinin ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Yiğiner de, Köse’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:47
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