Kosava 3 puanı Vedat Muriç ile kaptı! EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında Kosova, Çekya'yı 2-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında Kosova, Çekya'yı konuk etti. Ev sahibi takım 20. dakikada Vedat Muriç ve 66. dakikada Mergim Vojvoda'nın golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Çekya'nın karşılaşmadaki tek golünü 16. dakikada Patrik Schick kaydetti. Bu sonuçla A Grubu'nda ikinci galibiyetini alan Kosova puanını 8'e çıkardı. İngiltere mağlubiyetinden sonra grupta ikinci yenilgisini alan Çekya 6 puanda kaldı. Kosova A Grubu'ndaki beşinci maçını 10 Eylül Salı günü İngiltere ile oynayacak. Çekya ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Kaynak: TRT SPOR

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.