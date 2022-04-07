Koruma Eğitim Akademi nerede? Koruma polisi olmak için hangi şartlar gerekiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.

Koruma polisi olmak için hangi şartlar gerekiyor?

Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde yakın koruma olmak isteyen kişilerin 40 yaşından gün almamış olması, performans değerlendirme puanlarının iyi ya da çok iyi olan ve kıdeme müessir cezası bulunmayan kişiler olması gerektiğine yer verildi.

Bu şartları taşıyan ve başvuru yapanlar, Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından 10 hafta boyunca 300 saat eğitime alınacak ve eğitim sonucunda başarılı olan personellerin branş ile atama işlemleri bu eğitim sonrası Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.